New Zealand batte Luna Rossa e vince l'America's Cup (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - Niente miracolo per Luna Rossa. Team New Zealand vince anche gara-10 e chiude il conto: 7-3, la America's Cup resta a Auckland. Quattro anni dopo, i Kiwi si confermano i più forti al mondo. Dopo ventiquattr'ore di attesa, non c'è stata gara. Spostato il via di mezz'ora per le condizioni del tempo, alla fine nel Golfo di Hauraki è comparso un vento a dieci nodi, sufficiente per partire. Al villaggio della Coppa America avevano smesso di far entrare i tifosi un'ora prima del via, perché era tutto ormai pieno. Una marea di neozelandesi, adulti e giovanissimi, che si erano radunati per celebrare la vittoria. Poi, la gara. L'ultima della serie. Luna Rossa parte bene, ma Team New Zealand prende subito il comando, occupando il lato ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - Niente miracolo per. Team Newanche gara-10 e chiude il conto: 7-3, la's Cup resta a Auckland. Quattro anni dopo, i Kiwi si confermano i più forti al mondo. Dopo ventiquattr'ore di attesa, non c'è stata gara. Spostato il via di mezz'ora per le condizioni del tempo, alla fine nel Golfo di Hauraki è comparso un vento a dieci nodi, sufficiente per partire. Al villaggio della Coppaavevano smesso di far entrare i tifosi un'ora prima del via, perché era tutto ormai pieno. Una marea di neozelandesi, adulti e giovanissimi, che si erano radunati per celebrare la vittoria. Poi, la gara. L'ultima della serie.parte bene, ma Team Newprende subito il comando, occupando il lato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America, Luna Rossa cede sul finale di gara 9. New Zealand allunga, è 6-3. Neozelandesi a un punto dalla vitt… - Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - MediasetTgcom24 : Coppa America, la gara 9 a New Zealand: ora è 6-3 su Luna Rossa #LunaRossa - diegonanni76 : RT @Corriere: Luna Rossa battuta, New Zealand vince la Coppa America: 7-3 - PlanetR7_ : Team New Zealand vince l’America’s Cup per la quarta volta. Luna Rossa si arrende 7-3 -