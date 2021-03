Neonato ustionato a Portici, parroco: “Storia dolorosa” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Portici un Neonato, nato prematuro, sarebbe dovuto nascere ad Aprile, è stato trasportato all’Ospedale Santobono dopo essere nato in caso ed essersi ferito con delle ustioni. Qeusta volta ad intervenire è il parroco Giorgio Pisano della chiesa del Sacro Cuore di Portici, parole riportate da cronache della campania: “‘La domanda che mi pongo e’: come andare incontro a situazioni di poverta’?”, ha spiegato il parroco. “Come la societa’ civile può essere responsabilizzata e partecipe evitando che si volti dall’altra parte? Come comunita’ ecclesiale dovremmo chiederci in che modo possiamo entrare nel merito di queste storie, molto spesso silenti e nascoste, e trovare il modo di interfacciarci con le istituzioni”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aun, nato prematuro, sarebbe dovuto nascere ad Aprile, è stato trasportato all’Ospedale Santobono dopo essere nato in caso ed essersi ferito con delle ustioni. Qeusta volta ad intervenire è ilGiorgio Pisano della chiesa del Sacro Cuore di, parole riportate da cronache della campania: “‘La domanda che mi pongo e’: come andare incontro a situazioni di poverta’?”, ha spiegato il. “Come la societa’ civile può essere responsabilizzata e partecipe evitando che si volti dall’altra parte? Come comunita’ ecclesiale dovremmo chiederci in che modo possiamo entrare nel merito di queste storie, molto spesso silenti e nascoste, e trovare il modo di interfacciarci con le istituzioni”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

