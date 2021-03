Neonato ricoverato per ustioni gravi: arrestati i genitori (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un Neonato di pochi giorni e prematuro è stato ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo presenta ustioni gravi in tutto il corpo. Sono stati arrestati i due genitori ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 marzo 2021) Undi pochi giorni e prematuro è statoincondizioni all'Ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo presentain tutto il corpo. Sono statii due...

