Neonato di 4 giorni ricoverato con ustioni, i medici: “È ancora in pericolo di vita” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “È difficilissimo per noi dire cosa è successo, stanno indagando le forze dell’ordine. Purtroppo non abbiamo nessuna notizia in merito a quanto successo prima che il bambino arrivasse da noi. È arrivato trasportato dal 118 e dopo le prime manovre in condizioni critiche, è stato ricoverato con un quadro di choc e lesioni cutanee estremamente estese, gravi e per le quale il bambino versa ancora in pericolo di vita, sebbene le sue condizioni siano stazionarie”. A raccontarlo, in diretta a Pomeriggio Cinque, sono i medici dell’ospedale Santobono di Napoli, dove da ieri il Neonato è ricoverato per ustioni sul corpo. In collegamento mento con il salotto di Barbara D’Urso, i dottori Antonino di Toro e Marcello ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “È difficilissimo per noi dire cosa è successo, stanno indagando le forze dell’ordine. Purtroppo non abbiamo nessuna notizia in merito a quanto successo prima che il bambino arrivasse da noi. È arrivato trasportato dal 118 e dopo le prime manovre in condizioni critiche, è statocon un quadro di choc e lesioni cutanee estremamente estese, gravi e per le quale il bambino versaindi, sebbene le sue condizioni siano stazionarie”. A raccontarlo, in diretta a Pomeriggio Cinque, sono idell’ospedale Santobono di Napoli, dove da ieri ilpersul corpo. In collegamento mento con il salotto di Barbara D’Urso, i dottori Antonino di Toro e Marcello ...

Advertising

anteprima24 : ** Neonato di 4 giorni ricoverato con ustioni, i #Medici: “È ancora in pericolo di vita” ** - BUnipd : I primi 1000 giorni dei bambini e delle bambine: un periodo affascinante! Dai un'occhiata al racconto della prof.ss… - CieloxIndi : Come puo un neonato di 4 GIORNI trovarsi ustionato? Io mi vergogno di condividere l'aria con certi individui. Se i… - Sissylla3 : RT @alwaysmakewaves: Un bambino di 4 GIORNI è in ospedale perché 'i genitori' l'hanno ustionato. Una coppia di mostri ai quali erano già st… - alwaysmakewaves : Un bambino di 4 GIORNI è in ospedale perché 'i genitori' l'hanno ustionato. Una coppia di mostri ai quali erano già… -