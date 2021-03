Neonato di 4 giorni pieno di ustioni, arrestati i genitori: accusati di abbandono, maltrattamenti e lesioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono stati arrestati nella notte i genitori del bambino nato in un'abitazione a Portici (Napoli) quattro giorni fa e ricoverato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per lesioni e ustioni . I ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono statinella notte idel bambino nato in un'abitazione a Portici (Napoli) quattrofa e ricoverato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per. I ...

