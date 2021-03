Nel Mediterraneo è “caccia al Kilo Rosso”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo scorso 7 marzo, mentre sullo Stretto di Gibilterra imperversava una fitta pioggia, un sottomarino russo classeaccompagnato da un rimorchiatore d’altura entrava nel Mar. Il sottomarino risulterebbe essere, secondo fonti open source di intelligence, il Rostov sul Don (B-237), un battello della classe “migliorata” o nota in Russia come project 06363. InsideOver.

