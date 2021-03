Nel 2020 Google ha bloccato oltre 3 miliardi di pubblicità ingannevoli (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il quadro offerto dall’ultimo rapporto di Google sulla pubblicità online deve far riflettere. Non solo per il quantitativo di spot segnalati, limitati e rimossi. Nel solo 2020, infatti, il setto Ads del gigante Tech ha cancellato un quantitativo di annunci falsi, scorretti e ingannevoli pari a 5.900 al minuto. Il tutto nell’anno della pandemia: molti degli spot rimossi, infatti, riguardavano il Covid e i prodotti (come mascherine o altri metodi spacciati come soluzione a tutti i mali) relativi all’emergenza sanitaria. LEGGI ANCHE > Google cambia il modo di calcolare il tempo d’uso degli smartphone per i bambini, in base alla DaD «Nel 2020, le nostre politiche e l’applicazione sono state messe alla prova mentre attraversavamo collettivamente una pandemia globale, molteplici elezioni ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il quadro offerto dall’ultimo rapporto disullaonline deve far riflettere. Non solo per il quantitativo di spot segnalati, limitati e rimossi. Nel solo, infatti, il setto Ads del gigante Tech ha cancellato un quantitativo di annunci falsi, scorretti epari a 5.900 al minuto. Il tutto nell’anno della pandemia: molti degli spot rimossi, infatti, riguardavano il Covid e i prodotti (come mascherine o altri metodi spacciati come soluzione a tutti i mali) relativi all’emergenza sanitaria. LEGGI ANCHE >cambia il modo di calcolare il tempo d’uso degli smartphone per i bambini, in base alla DaD «Nel, le nostre politiche e l’applicazione sono state messe alla prova mentre attraversavamo collettivamente una pandemia globale, molteplici elezioni ...

