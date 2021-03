Nasce la Cansej Ekiden | nel fresco del bosco del Cansiglio una maratona per tutti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Cansej

Oggi Treviso

Il Covid ha fermato la Treviso Marathon sia nel 2020 che nel 2021, ma non ha intaccato lo spirito del team organizzativo e la sua voglia di promuovere lo sport.così laEkiden, la maratona per tutti, che verrà disputata con la famosa formula a staffetta giapponese sabato 17 luglio 2021 in Pian Cansiglio, in provincia di Belluno. 'In questo ultimo ...così laEkiden, la maratona per tutti , che verrà disputata con la famosa formula a staffetta giapponese sabato 17 luglio 2021 in Pian Cansiglio, in provincia di Belluno. 'In questo ...PIAN DEL CANSIGLIO - Il Covid ha fermato la Treviso Marathon sia nel 2020 che nel 2021, ma non ha intaccato lo spirito del team organizzativo e la sua voglia di promuovere lo sport.