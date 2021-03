Napoli, turismo pronto a ripartire: l’iniziativa degli albergatori (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tamponi ai turisti per rilanciare il turismo nella Penisola Sorrentino e consentire una vacanza in piena sicurezza. È l’iniziativa promossa da Federalberghi Penisola Sorrentina in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e la startup B-Side. Il progetto si prefigge l’obiettivo di prevenire i casi di contagio nelle strutture ricettive L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tamponi ai turisti per rilanciare ilnella Penisola Sorrentino e consentire una vacanza in piena sicurezza. Èpromossa da Federalberghi Penisola Sorrentina in collaborazione con l’Università Federico II die la startup B-Side. Il progetto si prefigge l’obiettivo di prevenire i casi di contagio nelle strutture ricettive L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

lorisorzini : RT @severino_nappi: Il mare bagna #Napoli ma nessuno lo sa. Per noi deve tornare a essere una grande capitale e trarre ricchezza anche dal… - anteprima24 : ** Turismo Covid- free, la proposta di un sindaco del napoletano ** - sudreporter : #Turismo, ecco il progetto di @federalberghi in penisola sorrentina con @UninaIT e la #startup B-side… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Il mare bagna #Napoli ma nessuno lo sa. Per noi deve tornare a essere una grande capitale e trarre ricchezza anche dal… - severino_nappi : Il mare bagna #Napoli ma nessuno lo sa. Per noi deve tornare a essere una grande capitale e trarre ricchezza anche… -