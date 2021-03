Napoli, sospesi gli abbonamenti gratuiti EAV per gli studenti fino al ritorno in presenza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’EAV ha comunicato da poche ore la sospensione degli abbonamenti gratuiti per gli studenti a causa della zona rossa per la stagione scolastica 2020/21 in virtù della chiusura dei plessi scolastici e universitari. La sospensione rimarrà valida fino alla ripresa delle lezioni in presenza in modo tale che gli studenti possano continuare ad usufruire del servizio senza troppi problemi. Sarà comunque consentito il viaggio gratis agli studenti universitari per chi si sposta per attività presenziali. Questo il comunicato dell’EAV: “Si avvisa la spettabile clientela che la validità degli abbonamenti gratuiti studenti emessi dall’inizio della campagna per l’anno scolastico ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’EAV ha comunicato da poche ore la sospensione degliper glia causa della zona rossa per la stagione scolastica 2020/21 in virtù della chiusura dei plessi scolastici e universitari. La sospensione rimarrà validaalla ripresa delle lezioni inin modo tale che glipossano continuare ad usufruire del servizio senza troppi problemi. Sarà comunque consentito il viaggio gratis agliuniversitari per chi si sposta per attività presenziali. Questo il comunicato dell’EAV: “Si avvisa la spettabile clientela che la validità degliemessi dall’inizio della campagna per l’anno scolastico ...

