Napoli, rinnovo Insigne: estate bollente, c’è distanza tra le parti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il contratto di Lorenzo Insigne scade nel 2022, ma al momento le parti sembrano distanti sulle cifre del rinnovo Lorenzo Insigne, non lo ha mai nascosto, vuole diventare una bandiera per il Napoli. Sulla falsariga di quanto fatto da Totti e Del Piero con Roma e Juventus. In questa stagione sta trascinando la squadra azzurra in momento difficile, ma in estate si metterà a tavolo con la dirigenza per la parlare del rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. Come riportato il Corriere dello Sport, però, al netto delle intenzioni del capitano partenopeo in estate potrebbe venire a crearsi un corto circuito. Insigne e il suo entourage chiedono infatti circa 5 milioni di stipendio, mentre il Napoli non è andato oltre, per il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il contratto di Lorenzoscade nel 2022, ma al momento lesembrano distanti sulle cifre delLorenzo, non lo ha mai nascosto, vuole diventare una bandiera per il. Sulla falsariga di quanto fatto da Totti e Del Piero con Roma e Juventus. In questa stagione sta trascinando la squadra azzurra in momento difficile, ma insi metterà a tavolo con la dirigenza per la parlare deldi contratto in scadenza nel 2022. Come riportato il Corriere dello Sport, però, al netto delle intenzioni del capitano partenopeo inpotrebbe venire a crearsi un corto circuito.e il suo entourage chiedono infatti circa 5 milioni di stipendio, mentre ilnon è andato oltre, per il ...

Advertising

zazoomblog : Napoli rinnovo Insigne: estate bollente c’è distanza tra le parti - #Napoli #rinnovo #Insigne: #estate - NCN_it : POSSIBILE COLPO DI SCENA SUL RINNOVO DI #INSIGNE - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Insigne, la trattativa per il rinnovo può entrare nel vivo in estate - infoitsport : Calciomercato Napoli, distanza per il rinnovo | Si allungano i tempi: lo scenario - _SiGonfiaLaRete : #Napoli-#Insigne, questione rinnovo: gli ultimi aggiornamenti -