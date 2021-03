Napoli – Ricoverato neonato per gravi ustioni | arrestati i genitori

(Di mercoledì 17 marzo 2021) I carabinieri hanno arrestato idelarrivato ieri sera al Pronto Soccorso consul corpo. Il piccolo, quattro giorni, è attualmentein ospedale ed è in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico. A chiamare i soccorsi era stato il padre; la madre è stata arrestata nell’ospedale Loreto Mare, dove è ricoverata

Advertising

SkyTG24 : Neonato ricoverato con ustioni a Napoli, arrestati i genitori - MediasetTgcom24 : Napoli, neonato ricoverato con gravi ustioni: arrestati i genitori #napoli - larampait : #Neonato ricoverato con #ustioni a #Napoli, arrestati i #genitori - _DAGOSPIA_ : UN NEONATO DI QUATTRO GIORNI È STATO RICOVERATO ALL'OSPEDALE PEDIATRICO SANTOBONO DI NAPOLI PER...… - rep_napoli : Neonato ricoverato con ustioni a Napoli: arrestati i genitori [aggiornamento delle 11:05] -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ricoverato

Sono stati arrestati, con l'accusa di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime, i genitori della neonataieri, con ustioni sul corpo, nell'ospedale Santobono di. Si tratta di Concetto Bocchetti e di Alessandra Terracciano, rispettivamente di 46 e 36 anni. Il provvedimento è stato ...Un neonato di soli quattro giorni, nato in casa , è statointorno alle 14 di ieri, martedì 16 marzo 2021, con gravi ustioni su gran parte del corpo presso l'ospedale 'Santobono' di. Sarebbe stato il padre del bambino a chiamare il 118 prima ...Sono stati arrestati nella notte i genitori del bambino nato in un'abitazione a Portici (Napoli) quattro giorni fa e ricoverato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per lesioni ...Arrestati, con l’accusa di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime, i genitori del neonato ricoverato ieri, con ustioni sul corpo, nell’ospedale Santobono di Napoli. Il provvedimen ...