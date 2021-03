Napoli, ricoverato neonato con ustioni su tutto il corpo: genitori arrestati (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ stato ricoverato a Napoli un neonato per ustioni gravi su tutto il corpo. arrestati entrambi i genitori già noti alle Forze dell’Ordine arrestati due genitori a Napoli in seguito al ricovero del proprio figlio presso l’ospedale Santobono. Il neonato è arrivato al nosocomio con ustioni gravi su tutto il corpo. I genitori Concetto Bocchetti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ statounpergravi suilentrambi igià noti alle Forze dell’Ordineduein seguito al ricovero del proprio figlio presso l’ospedale Santobono. Ilè arrivato al nosocomio congravi suil. IConcetto Bocchetti L'articolo proviene da Inews.it.

