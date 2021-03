Napoli | reati tributari | sequestri per 1 | 6 milioni di euro a società di procuratori

Advertising

JohnHard3 : RT @travan28: Reati tributari: sequestro da 1,6 milioni a procuratore calciatori di Serie A | Sky TG24 - antonellaa262 : GdF Napoli: sequestri per oltre 1,6 milioni di euro a società di procuratori che curano gli interessi sportivi e l’… - Napoli_Report : La Marat Football Management cura gli interessi e l’immagine di calciatori professionisti di Serie A, tra cui figur… - travan28 : Reati tributari: sequestro da 1,6 milioni a procuratore calciatori di Serie A | Sky TG24 - FatimaCurzio : RT @SkyTG24: Reati tributari: sequestro da 1,6 milioni a procuratore calciatori di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli reati

. Maltrattamenti in famiglia con lesioni gravi e abbandono di minore. Devono rispondere di questi dueConcetto Bocchetti, 46 anni, e Alessandra Terracciano, 36 anni, genitori del piccolo ...Sono sei le persone indagate dalla Procura diper dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. . 17 marzo 2021Napoli: sequestro di beni per oltre 1,6 milioni di euro nei confronti di una società di procuratori che curano gli interessi di calciatori professionisti.NAPOLI - La Sezione Reati Economici della Guardia di Finanza ha sequestrato, su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli, disponibilità finanziarie su conti correnti bancari per oltre 1.600.000 eu ...