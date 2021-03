Napoli, neonato ricoverato d’urgenza per gravi ustioni: i genitori arrestati (Di mercoledì 17 marzo 2021) neonato ricoverato per gravi ustioni a Napoli: i due genitori avrebbero immerso il bambino in acqua troppo calda o utilizzato detergenti inappropriati. Il bambino è stato ricoverato con ustioni sul corpo all’ospedale Santobono di Napoli. I due genitori sono stati arrestati con l’accusa di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime. Concetto Bocchetti e di Alessandra Terracciano, rispettivamente di 46 e 36 anni, erano entrambi già noti alle Forze dell’Ordine. L’uomo adesso si trova nel carcere di Poggioreale, mentre sua moglie nel reparto psichiatrico dell’ospedale del Mare della città. I servizi sociali avevano sottratto già sottratto ai due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)per: i dueavrebbero immerso il bambino in acqua troppo calda o utilizzato detergenti inappropriati. Il bambino è statoconsul corpo all’ospedale Santobono di. I duesono staticon l’accusa di abbandono di minori e maltrattamenti con lesionissime. Concetto Bocchetti e di Alessandra Terracciano, rispettivamente di 46 e 36 anni, erano entrambi già noti alle Forze dell’Ordine. L’uomo adesso si trova nel carcere di Poggioreale, mentre sua moglie nel reparto psichiatrico dell’ospedale del Mare della città. I servizi sociali avevano sottratto già sottratto ai due ...

