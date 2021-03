Napoli, neonato ricoverato con ustioni: fermati i genitori (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un neonato è stato ricoverato con ustioni a Napoli. In manette i genitori con l’accusa di abbandono di minori e maltrattamenti. Napoli – Un neonato è stato ricoverato con ustioni a Napoli. L’arrivo all’ospedale Santobono è avvenuto nella giornata di martedì 16 marzo a 4 giorni dalla nascita e dopo la chiamata del padre del piccolo. La Procura di Napoli ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo. Sono stati arrestati i due genitori con l’accusa di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime. Diversi i punti da chiarire e nelle prossime ore si effettueranno degli accertamenti per chiarire alcuni punti della ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Unè statocon. In manette icon l’accusa di abbandono di minori e maltrattamenti.– Unè statocon. L’arrivo all’ospedale Santobono è avvenuto nella giornata di martedì 16 marzo a 4 giorni dalla nascita e dopo la chiamata del padre del piccolo. La Procura diha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo. Sono stati arrestati i duecon l’accusa di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime. Diversi i punti da chiarire e nelle prossime ore si effettueranno degli accertamenti per chiarire alcuni punti della ...

