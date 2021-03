Advertising

SkyTG24 : Neonato ricoverato con ustioni a Napoli, arrestati i genitori - fr4nc15_93 : Dopo la neonata imbottita di metadone, questo. - lifestyleblogit : Napoli, neonato ricoverato con lesioni e ustioni: arrestati i genitori - - tusciaweb : Neonato ricoverato con gravi ustioni in tutto il corpo, arrestati i genitori Napoli - Neonato ricoverato con ustio… - Lauradiroma1 : RT @CerchiamoDenise: ?? #Napoli, neonato ricoverato con gravi ustioni: arrestati i genitori La madre è piantonata dai #carabinieri nel repa… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli neonato

Devono rispondere di questi due reati Concetto Bocchetti, 46 anni, e Alessandra Terracciano, 36 anni, genitori del piccolo Vincenzo, nato 4 giorni fa e già all'ospedale Santobono diper ...in ospedale con ustioni da parto Ilera finito all'ospedale Santobono e in un primo momento sembrava avesse lesioni da parto . Poi i medici dell'ospedale napoletano hanno ...Neonato ricoverato con gravi ustioni in tutto il corpo, arrestati i genitori. Napoli - Sarebbe stato immerso in acqua troppo calda o lavato con detergenti inappropriati ...È successo a Napoli: i due genitori erano noti alle forze dell'ordine, dato che già due figli erano stati allontanati dalla coppia a causa dei problemi psichiatrici della madre ...