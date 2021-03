Napoli | Maggio | «La vittoria col Milan ha dato entusiasmo Su Gattuso…»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss, Christianha così parlato dell’attuale momento vissuto dalIntervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss, Christianha così parlato dell’attuale momento vissuto dal: «Ildeve avere continuità, lacolha, è stata meritata e importante. Ilha giocatori importanti che possono fare bene da qui alla fine del campionato». GATTUSO – «Mi è sempre piaciuto, ho giocato con lui in Nazionale, ha tanta voglia.non è una piazza facile, ma si sta comportando bene e spero vada in Champions». SARRI O BENITEZ – «Sono stati allenatori diversi, entrambi hanno fatto bene, se dovesse tornare uno dei due ...

Intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss, Christian Maggio ha così parlato dell'attuale momento vissuto dal Napoli: «Il Napoli deve avere continuità, la vittoria col Milan ha dato entusiasmo, è stata meritata e importante. Il Napoli ha giocatori importanti che possono fare bene da qui alla fine del campionato». GATTUSO – «Mi è sempre piaciuto, ho giocato con lui in Nazionale, ha tanta voglia. Napoli non è una piazza facile, ma si sta comportando bene e spero vada in Champions». SARRI O BENITEZ – «Sono stati allenatori diversi, entrambi hanno fatto bene, se dovesse tornare uno dei due ...