Napoli, le forze dell’ordine rifiutano AstraZeneca: “Vogliamo altro vaccino” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindacato di polizia Usip (Uil Confederale) chiede di far vaccinare le forze dell’ordine con un’altra casa farmaceutica che non sia AstraZeneca. Queste le parole dell’Usip: “Regione avvii monitoraggio su personale vaccinato anche attraverso l’Ufficio Sanitario della Questura. Per le forze dell’ordine si continui con altra casa farmaceutica” “Quello che sta accadendo in tema di vaccino AstraZeneca ha dell’inverosimile, se pensiamo alle tante categorie già vaccinate con lo stesso, tra cui gli appartenenti alle forze di Polizia. Vista l’incertezza che dilaga chiediamo, a tutela delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, alla Regione Campania di avviare, attraverso le ASL di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il sindacato di polizia Usip (Uil Confederale) chiede di far vaccinare lecon un’altra casa farmaceutica che non sia. Queste le parole dell’Usip: “Regione avvii monitoraggio su personale vaccinato anche attraverso l’Ufficio Sanitario della Questura. Per lesi continui con altra casa farmaceutica” “Quello che sta accadendo in tema diha dell’inverosimile, se pensiamo alle tante categorie già vaccinate con lo stesso, tra cui gli appartenenti alledi Polizia. Vista l’incertezza che dilaga chiediamo, a tutela delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, alla Regione Campania di avviare, attraverso le ASL di ...

