Napoli, l’appello della sorella di Sonia in fin di vita dopo il vaccino: “Aiutateci a salvarla” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sonia Battaglia, 54 anni, sta lottando tra la vita e la morte dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. Ricoverata all’Ospedale del Mare non aveva patologie pregresse e le sue condizioni sono peggiorate dopo giorno. dopo l’appello disperato dei figli, giunge da oltreoceano, anche l’appello della sorella. Simona, che vive in America, ha lanciato sui social un forte grido di aiuto:” Abbiamo un disperato bisogno di un medico o una struttura ospedaliera che possa aiutarla. Il 1 ° marzo ha ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca Covid-19 e dopo 2 giorni ha iniziato ad avere sintomi avversi. Febbre e poi è passata al vomito, febbre ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBattaglia, 54 anni, sta lottando tra lae la morteaver ricevuto ilAstraZeneca. Ricoverata all’Ospedale del Mare non aveva patologie pregresse e le sue condizioni sono peggiorategiorno.disperato dei figli, giunge da oltreoceano, anche. Simona, che vive in America, ha lanciato sui social un forte grido di aiuto:” Abbiamo un disperato bisogno di un medico o una struttura ospedaliera che possa aiutarla. Il 1 ° marzo ha ricevuto la prima dose delAstraZeneca Covid-19 e2 giorni ha iniziato ad avere sintomi avversi. Febbre e poi è passata al vomito, febbre ...

