Napoli | la clamorosa protesta dei tassisti

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ancora una volta inapoletanino. I lavoratori questa mattina oggi si sono recati fuori a palazzo Santa Lucia per chiedere sostegni economici a favore della categoria. A quel punto, esasperati, senza ricevere risposte, ihanno deciso di strappare e dare fuoco a fotocopie delle loro licenze, intonando cori contro il governatore Vincenzo De Luca. “Incendiamo le licenze – hanno raccontato i lavoratori – perché non resistiamo più e le licenze non ci servono più a nulla. Non abbiamo nemmeno i soldi per mettere la benzina nelle nostre auto che sono ferme. Chiediamo un sussidio da parte della Regione, cosa che finora non è arrivata. Noi siamo in ginocchio da un anno, dall’inizio della pandemia è arrivato poco o niente rispetto ai ristori. Le istituzioni ci ...