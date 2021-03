Napoli, Insigne rifiuta la prima proposta di rinnovo: la situazione (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo il Corriere dello Sport, in quel di Napoli potrebbe nascere un caso Insigne in questa estate. Le parti infatti stanno trattando per il rinnovo contrattuale, eppure le cose non stanno andando come dovrebbero. Lorenzo Insigne guadagna attualmente circa 5 milioni a stagione. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis gli ha proposto un prolungamento contrattuale L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo il Corriere dello Sport, in quel dipotrebbe nascere un casoin questa estate. Le parti infatti stanno trattando per ilcontrattuale, eppure le cose non stanno andando come dovrebbero. Lorenzoguadagna attualmente circa 5 milioni a stagione. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis gli ha proposto un prolungamento contrattuale L'articolo

