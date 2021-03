Napoli, Insigne al bivio: rinnovo a vita o addio in estate (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La proposta del rinnovo al momento è poco significativa, 2,5 milioni è l’offerta di Aurelio de Laurentiis a fronte dei 5 milioni che percepisce attualmente Insigne. Sicuramente le parti si dovranno rincontrare e trovare un punto d’accordo. La volontà di Lorenzo Insigne, attuale capitano del Napoli, è infatti molto chiara. Lui vuole rimanere al Napoli e chiudere qui la carriera. Lo sogna, l’unico ostacolo è appunto di natura contrattuale come in tanti altri casi del genere. Se però il patron azzurro non dovesse cercare un punto di incontro con il calciatore ed il suo agente allora si che le cose si potrebbero complicare e Insigne potrebbe pensare ad un clamoroso addio. I tifosi aspettano e sperano che il tutto si ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La proposta delal momento è poco significativa, 2,5 milioni è l’offerta di Aurelio de Laurentiis a fronte dei 5 milioni che percepisce attualmente. Sicuramente le parti si dovranno rincontrare e trovare un punto d’accordo. La volontà di Lorenzo, attuale capitano del, è infatti molto chiara. Lui vuole rimanere ale chiudere qui la carriera. Lo sogna, l’unico ostacolo è appunto di natura contrattuale come in tanti altri casi del genere. Se però il patron azzurro non dovesse cercare un punto di incontro con il calciatore ed il suo agente allora si che le cose si potrebbero complicare epotrebbe pensare ad un clamoroso. I tifosi aspettano e sperano che il tutto si ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, #Insigne al bivio: #Rinnovo a vita o addio in estate ** - MondoNapoli : Roma - Rosella Sensi: 'Insigne come Totti. Fonseca al Napoli? Ecco, cosa ne penso' - - infoitsport : Insigne, rinnovo lontano: il capitano del Napoli a un bivio - tuttonapoli : Da Roma, Sensi: 'Insigne può essere bandiera come Totti. Su Fonseca al Napoli...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA – L’ex Presidente Rosella Sensi: 'Insigne come Totti? I tifosi hanno bisogno di bandiere, deve rimanere a Napoli'… -