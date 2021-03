Musicultura 2021 riaccende la musica dal vivo

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo il record di iscrizioni, con oltre mille artisti in gioco e i tre mesi dedicati all’ascolto delle 2.126 canzoni in concorso, la XXII edizione di, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore Italiana,ladal. Sanificazioni, distanziamenti e test non fermano infatti le attese audizioni live dei concorrenti che hanno superato la prima fase del concorso. Dal 19 al 28 marzo, i 63 artisti selezionati si esibiranno dal, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, al Teatro Lauro Rossi di Macerata, di fronte alla giuria die in diretta streaming sui canali social dei Festival, con inizio alle ore 21. Le dieci serate consecutive di spettacolo vedranno esibirsi 12 band e 51 solisti, di cui 23 ragazze e 28 ragazzi, con proposte ...

Il lungo cammino di Musicultura terminerà a giugno, nella settimana tra il 14 e il 19, quando nel centro storico di Macerata si dissemineranno i variegati appuntamenti della Controra e lo ...