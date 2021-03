Musica sotto choc | se ne va uno dei più grandi al mondo

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Lutto negli Stati Uniti per la morte di James Levine, per 40 anni direttore d'orchestra della famosa Metropolitan Opera Orchestra, prima di essere licenziato a causa di alcune accuse di molestie sessuali. Aveva 77 anni. Del decesso, avvenuto la scorsa notte a Palm Springs, in California, e confermato dal medico, Len Horovitz, al New York Times, non sono ancora state comunicate le cause, ma negli ultimi anni aveva dovuto combattere contro un cancro al rene. Molto conosciuto anche in Europa, tra Berlino, Monaco, Dresda e Londra, solo per citare alcune città in cui si è esibito, ha ricevuto nel corso della sua carriera una serie di premi e riconoscimenti, tra cui la National Medal of Arts, il maggior premio statunitense che onora artisti e mecenati delle arti. È stato anche direttore della Boston Symphony Orchestra per 7 anni a partire dal 2004. Per il cinema su esplicita richiesta ...