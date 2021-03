Musica: Måneskin, ‘le parolacce cancellate da Zitti e Buoni? Siamo ribelli, non scemi' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “Non ci ha fatto piacere cambiare il testo per partecipare all'Eurovision, ma c'è una questione di buon senso: abbiamo pensato che era meglio cancellare una parolaccia, che lascia il tempo che trova, pur di fare una cosa così importante. Siamo ribelli ma non scemi, togliere una parolaccia non cambia il significato della canzone, ma c'è un regolamento e sarebbe stato sciocco farsi eliminare dal contest”. Damiano David, voce dei Måneskin, parla dell'edulcorazione' di ‘Zitti e Buoni', brano vincitore di Sanremo, già certificato disco d'oro e che rappresenterà l'Italia all'Eurovision song context – durante la presentazione del nuovo album ‘Teatro d'ira – Vol.I' in uscita il prossimo 19 marzo. “Anche la foto in cui mi tocco le parti intime – aggiunge - è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “Non ci ha fatto piacere cambiare il testo per partecipare all'Eurovision, ma c'è una questione di buon senso: abbiamo pensato che era meglio cancellare una parolaccia, che lascia il tempo che trova, pur di fare una cosa così importante.ma non, togliere una parolaccia non cambia il significato della canzone, ma c'è un regolamento e sarebbe stato sciocco farsi eliminare dal contest”. Damiano David, voce dei, parla dell'edulcorazione' di ‘', brano vincitore di Sanremo, già certificato disco d'oro e che rappresenterà l'Italia all'Eurovision song context – durante la presentazione del nuovo album ‘Teatro d'ira – Vol.I' in uscita il prossimo 19 marzo. “Anche la foto in cui mi tocco le parti intime – aggiunge - è stata ...

