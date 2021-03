Musica: Måneskin, ‘le parolacce cancellate da Zitti e Buoni? Siamo ribelli, non scemi’ (3) (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) – “Fare un disco del genere in questo momento… se non è rock questo – aggiunge Damiano David – Abbiamo portato il nostro pezzo a Sanremo, adesso andiamo all’Eurovision, ma che dobbiamo fare, strappare la testa ai pipistrelli? Il pubblico degli esordi è entusiasta del nostro rock e non vede l’ora che ricomincino i live, la nostra generazione si sente sempre rappresentata. Per il pubblico più giovane, non abituato al nostro tipo di Musica, invece Siamo una novità da scoprire. I ragazzi sono curiosi e sempre più informati. E’ vero: non Siamo i Led Zeppelin, ma Siamo all’inizio, lasciateci il tempo di arrivarci”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) – “Fare un disco del genere in questo momento… se non è rock questo – aggiunge Damiano David – Abbiamo portato il nostro pezzo a Sanremo, adesso andiamo all’Eurovision, ma che dobbiamo fare, strappare la testa ai pipistrelli? Il pubblico degli esordi è entusiasta del nostro rock e non vede l’ora che ricomincino i live, la nostra generazione si sente sempre rappresentata. Per il pubblico più giovane, non abituato al nostro tipo di, inveceuna novità da scoprire. I ragazzi sono curiosi e sempre più informati. E’ vero: noni Led Zeppelin, maall’inizio, lasciateci il tempo di arrivarci”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Musica: Måneskin, ‘le parolacce cancellate da Zitti e Buoni? Siamo ribelli, non scemi’ (3)... - TV7Benevento : Musica: Måneskin, ‘le parolacce cancellate da Zitti e Buoni? Siamo ribelli, non scemi’ (2)... - TV7Benevento : Musica: Måneskin, ‘le parolacce cancellate da Zitti e Buoni? Siamo ribelli, non scemi’... - mAxrtina : Sognando i Måneskin che mi suonano la mia playlist di musica italiana - insta_agne : RT @RollingStoneita: I Måneskin si sono auto-censurati per l’Eurovision: ecco il nuovo testo di ‘Zitti e buoni’ #17marzo -