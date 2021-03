(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - 'New Future Travelogue' è il nuovodei, il giovane complesso che nasce nel 2005 su iniziativa di due songwriters Luana Caraffa e Dani Macchi. Si tratta di una pubblicazione unica nella storia del music business. Grazie alla tecnologia Nft, infatti, esisterà soltanto un'unica copia digitale di 'New Future Travelogue'. L'Nft della canzone sarà messo all'asta e la vincitrice/vincitore dell'asta sarà l'unica persona al mondo a possederlo. Chi si aggiudica l'asta diverrà inoltre proprietario dei diritti del brano. Nessuna venditale pubblica ha mai offerto questo nella storia dellaregistrata. La proprietà dei diritti conferirà alla vincitrice/vincitore dell'asta 'New Future Travelogue' i relativi proventi delle possibili sincronizzazioni del brano, più i relativi ...

TV7Benevento : Musica, Belladonna primi artisti italiani a pubblicare singolo come Nft... - Adnkronos : Musica, Belladonna primi artisti italiani a pubblicare singolo come Nft -

Ultime Notizie dalla rete : Musica Belladonna

Adnkronos

...come esperimento fine a se stesso per poi scoprire un talento innato e spontaneo per la. ... A maggio pubblica il suo singolo d'esordio '(adieu)', a cui segue 'Notti in Bianco', brano ...... suono fresco e i giri giusti: BLANCO è pronto per diventare il nuovo fenomeno della... Nel 2020 pubblica 3 singoli:(Adieu) , Notti In Bianco e Ladro Di Fiori, che hanno messo in ...'New Future Travelogue' è il nuovo singolo dei Belladonna, il giovane complesso che nasce nel 2005 su iniziativa di due songwriters Luana Caraffa e Dani Macchi. Si tratta di una pubblicazione unica ne ...