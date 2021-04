Muore il cane di Elettra Lamborghini: "È stato il malocchio" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Poche ore fa uno dei cagnolini di Elettra Lamborghini è venuto a mancare. La showgirl ha postato una storia su Instagram in cui si è voluta sfogare per il brutto momento che sta attraversando: Non ho pace in questo periodo, stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia, smettila di mandarmele dietro Ebbene sì, la causa della morte del suo amato Roy sarebbe stata... il malocchio, stando alle inconfutabili competenze veterinarie della Lamborghini.Non è la prima volta che Elettra ha affermato di essere convita di doversi liberare dalle maledizioni degli altri, sottoponendosi anche a rituali “anti-malocchio“. Elettra è infatti fortemente convinta di essere stata presa di mira da qualche persona che, rivolgendosi alla magia nera di ... Leggi su sicksadworld (Di mercoledì 17 marzo 2021) Poche ore fa uno dei cagnolini diè venuto a mancare. La showgirl ha pouna storia su Instagram in cui si è voluta sfogare per il brutto momento che sta attraversando: Non ho pace in questo periodo, stamattina è morto il mio. Chiunque tu sia, smettila di mandarmele dietro Ebbene sì, la causa della morte del suo amato Roy sarebbe stata... il, stando alle inconfutabili competenze veterinarie della.Non è la prima volta cheha affermato di essere convita di doversi liberare dalle maledizioni degli altri, sottoponendosi anche a rituali “anti-“.è infatti fortemente convinta di essere stata presa di mira da qualche persona che, rivolgendosi alla magia nera di ...

