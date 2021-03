Muore il cane di Elettra Lamborghini, apparso in tv lunedì sera: lo sfogo sui social (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una brutta perdita per Elettra Lamborghini, la famosa ereditiera e futura opinionista dell’Isola dei Famosi 2021. Questa mattina, infatti, sarebbe venuto a mancare uno dei suoi cagnolini. Lo stesso che è apparso in sua compagnia in diretta lo scorso lunedì durante il collegamento con l’Isola dei Famosi 2021. A darne notizia sarebbe stata lei stessa dalle IG Stories del suo profilo, con queste parole: Non ho pace in questo periodo…Stamattina è morto il mio cane…Chiunque tu sia smetti di mandarmele dietro… Elettra Lamborghini sembrerebbe realmente sfiduciata per come le cose stiano andando nella sua vita. Qualche giorno fa, infatti, l’ereditiera aveva annunciato con un post su Instagram di essere stata colpita dal Covid-19 e che per quel motivo non poteva ... Leggi su trendit (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una brutta perdita per, la famosa ereditiera e futura opinionista dell’Isola dei Famosi 2021. Questa mattina, infatti, sarebbe venuto a mancare uno dei suoi cagnolini. Lo stesso che èin sua compagnia in diretta lo scorsodurante il collegamento con l’Isola dei Famosi 2021. A darne notizia sarebbe stata lei stessa dalle IG Stories del suo profilo, con queste parole: Non ho pace in questo periodo…Stamattina è morto il mio…Chiunque tu sia smetti di mandarmele dietro…sembrerebbe realmente sfiduciata per come le cose stiano andando nella sua vita. Qualche giorno fa, infatti, l’ereditiera aveva annunciato con un post su Instagram di essere stata colpita dal Covid-19 e che per quel motivo non poteva ...

