Muore a 45 anni per “il troppo lavoro”: “80 ore di straordinari al mese, poi l’infarto”. La sentenza storica che condanna Sony (Di mercoledì 17 marzo 2021) Muore a 45 anni per “superlavoro”. La notizia proveniente dal Giappone riguarda un dipendente della Sony. Secondo quanto riporta la tv NHK, l’uomo è morto di infarto tre anni fa mentre era in trasferta all’estero negli Emirati Arabi. Dipendente della Sony dal 2007, il 45enne era migrato a Dubai nel 2015, lavorando nel settore marketing e vendita fotocamere e apparecchiature video. “Secondo un sondaggio condotto dall’ufficio di ispezione degli standard del lavoro in risposta alla richiesta della compagnia assicurativa della famiglia del lavoratore deceduto è stato rilevato che il lavoro straordinario per i tre mesi immediatamente prima della sua morte era in media di circa 80 ore al mese”, scrive il sito web della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021)a 45per “super”. La notizia proveniente dal Giappone riguarda un dipendente della. Secondo quanto riporta la tv NHK, l’uomo è morto di infarto trefa mentre era in trasferta all’estero negli Emirati Arabi. Dipendente delladal 2007, il 45enne era migrato a Dubai nel 2015, lavorando nel settore marketing e vendita fotocamere e apparecchiature video. “Secondo un sondaggio condotto dall’ufficio di ispezione degli standard delin risposta alla richiesta della compagnia assicurativa della famiglia del lavoratore deceduto è stato rilevato che ilo per i tre mesi immediatamente prima della sua morte era in media di circa 80 ore al”, scrive il sito web della ...

