Multe, bollo, Tari: arriva il condono per le mini cartelle. Ira dei sindacati (Di mercoledì 17 marzo 2021) ?È il momento di combattere l’evasione fiscale anche con le tecnologie digitali e di avviare la riforma fiscale. Non di mascherati condoni fiscali”. Lo gridano all’unisono i segreTari dei sindacati generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, rispettivamente di Cgil, Cisl e Uil, in una nota in cui chiedono un incontro con il premier Mario Draghi, per confrontarsi sulla necessità su vari temi che vanno dal prolungamento del blocco dei licenziamenti, al piano vaccinazioni passando per la costruzione di un modello sostenibile. L’irritazione più grande dei sindacati arriva per quella pace fiscale prevista nel dl Sostegni, lo stesso che il leader della Lega Matteo Salvini ritiene “importante che si approvi venerdì”. Al massimo sabato, anche se successivamente potrebbe essere necessario un decreto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) ?È il momento di combattere l’evasione fiscale anche con le tecnologie digitali e di avviare la riforma fiscale. Non di mascherati condoni fiscali”. Lo gridano all’unisono i segredeigenerali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, rispettivamente di Cgil, Cisl e Uil, in una nota in cui chiedono un incontro con il premier Mario Draghi, per confrontarsi sulla necessità su vari temi che vanno dal prolungamento del blocco dei licenziamenti, al piano vaccinazioni passando per la costruzione di un modello sostenibile. L’irritazione più grande deiper quella pace fiscale prevista nel dl Sostegni, lo stesso che il leader della Lega Matteo Salvini ritiene “importante che si approvi venerdì”. Al massimo sabato, anche se successivamente potrebbe essere necessario un decreto ...

