Mtv Cribs Italia | le prime due puntate stasera su Mtv

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ArrivaMtv: 16per curiosare nelle case delle celebrities più cool del momento. da Elettra Lamborghini a Sfera Ebbasta! Il debutto di MTVè alle porte: in prima tv assoluta alle 21.10 dasu MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) finalmente si potrà curiosare nelle dimore delle celebrities di casa nostra più cool e chiacchierate del momento. La casa rappresenta sempre di più l'identità e la personalità di ognuno di noi: da architettura esterna, fatta di pareti e stanze, prende la forma, grazie al vissuto tra le sue mura, dell'architettura interna. Spesso la casa riesce a raccontare il passato, i desideri e le ambizioni molto più di quanto le persone stesse sappiano …

Ultime Notizie dalla rete : Mtv Cribs

Fatti bello, stasera hai un appuntamento a casa delle star!Italia , la prima edizione italiana dello storico show che ti porta a scoprire dove vivono le tue celeb preferite , va in onda da oggi , mercoledì 17 marzo, in prima tv assoluta alle 21:10 ...Preparatevi a sbirciare. Dal 17 marzo alle 21.10 su(canale Sky 130 e in streaming su NOW) per la prima volta arrivaItalia , lo storico show che ti porta nelle case dove vivono le star in un' edizione tutta italiana. Sedici puntate con alcuni dei più famosi protagonisti del mondo del web, della musica, ...Luca Vezil, uno degli influencer più quotati e seguiti del web, fidanzato con Valentina Ferragni e innamorato di Pablo, il loro piccolo bulldog ...Siete pronti a scoprire i segreti delle dimore delle celebrities più cool e chiacchierate d'Italia? Si inizia con la casa di Luca Vezil, uno degli influencer più quotati e seguiti del web, fidanzato ...