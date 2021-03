(Di mercoledì 17 marzo 2021) Mtvè un programma televisivo documentario che ha avuto origine negli Stati Uniti e dà la possibilità ai telespettatori di fare un tour nelleprivate delle celebrità. Questo format che è partito lo scoro settembre 2020 negli States, ora è pronto ad approdare anche sul piccolo schermo della tvna. Scopriamo insieme quando inizia, chi saranno i vip nostrani che prenderanno parte alla trasmissione e maggiori dettagli su questo nuovo “show”. Mtv: che cos’è e come funziona il format, data e orario di messa in onda e il cast Cosa è e come funziona MtvCome anticipato sopra questo è un format americano che, a distanza di sei mesi, farà il suo ingresso nella tvna. Mtv ...

Advertising

tuttopuntotv : Mtv Cribs Italia, da Sfera Ebbasta a Elettra Lamborghini, i vip mostrano le loro case #MtvCribsItalia - Novella_2000 : Hai mai visto l’appartamento di Valentina Ferragni e Luca Vezil? Rimarrai senza parole (FOTO) - periodicodaily : Cribs Italia il nuovo programma MTV che sbircia nelle case dei vip #Cribs #MTV #Vip - MariaErrichiel5 : RT @panorama_it: La prima edizione nostrana di questo format internazionale arriva su Sky e Now tv il 17 marzo alle 21.15 @mtvitalia #MTVcr… - decarlimelissa8 : RT @panorama_it: La prima edizione nostrana di questo format internazionale arriva su Sky e Now tv il 17 marzo alle 21.15 @mtvitalia #MTVcr… -

Ultime Notizie dalla rete : Mtv Cribs

Fatti bello, stasera hai un appuntamento a casa delle star!Italia , la prima edizione italiana dello storico show che ti porta a scoprire dove vivono le tue celeb preferite , va in onda da oggi , mercoledì 17 marzo, in prima tv assoluta alle 21:10 ...Preparatevi a sbirciare. Dal 17 marzo alle 21.10 su(canale Sky 130 e in streaming su NOW) per la prima volta arrivaItalia , lo storico show che ti porta nelle case dove vivono le star in un' edizione tutta italiana. Sedici puntate con alcuni dei più famosi protagonisti del mondo del web, della musica, ...Questa sera su MTV torna l’amatissimo programma MTV Cribs, e ospite eccezionale della prima puntata sarà Luca Vezil. Nel corso della serata il fidanzato di Valentina Ferragni, che solo qualche giorno ...È arrivato il momento, per tutti gli spettatori di MTV Cribs Italia, di prepararsi ad un viaggio straordinario. Un tour nelle dimore delle celebrities più cool e chiacchierate di casa nostra non avran ...