MSI | i migliori laptop per la Festa del Papà in offerta

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 17 marzo 2021) In occasione delladelMSI lancia tante offerte suiper il gaming, ma anche per appassionati di fotografia e videomaking o per il lavoro! In occasione della prossimadel, torna l’?iniziativa promozionale ?”, TVB!”?, che dal 15 al 28 Marzo consentirà di regalare o regalarsi unfirmato MSI, beneficiando di condizioni particolarmente vantaggiose e, per alcuni modelli, anche di imperdibili bundle (fino ad esaurimento scorte). Per iamanti dei videogiochi, che da sempre desiderano unin grado di offrire il massimo con ogni tipo di titolo, un regalo davvero sorprendente è rappresentato dal GE66 Valhalla. Realizzato in collaborazione con Ubisoft, questo potente ...