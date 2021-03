Mozambico, la denuncia di Save The Children: bambini decapitati da miliziani islamisti (Di mercoledì 17 marzo 2021) bambini decapitati dai miliziani jihadisti. È l’ultimo agghiacciante rapporto di Save The Children a Capo Delgado, Nord del Mozambico. Nel dossier l’organizzazione umanitaria ha raccolto diverse testimonianze di genitori dei bambini uccisi. Dal 2017 la provincia di Cabo Delgado, zona ricca di petrolio, è teatro di una ribellione di miliziani dell’Isis. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 marzo 2021)daijihadisti. È l’ultimo agghiacciante rapporto diThea Capo Delgado, Nord del. Nel dossier l’organizzazione umanitaria ha raccolto diverse testimonianze di genitori deiuccisi. Dal 2017 la provincia di Cabo Delgado, zona ricca di petrolio, è teatro di una ribellione didell’Isis. L'articolo proviene da Italia Sera.

