Mozambico allarme di Save The Children, bambini decapitati e mutilati davanti alle loro madri: orrore senza fine (Di mercoledì 17 marzo 2021) in Mozambico, la Jihad ha deciso di colpire il ventre giovane del Paese. Le vittime principali dei guerrieri jihadisti ora sono i bambini: lo diventano appena sono ritenuti abbastanza grandi da poter imbracciare un fucile, e questo può voler dire avere meno di 10 anni. Nel caso i bambini non vogliano diventare soldati jihadisti, l’alternativa è essere uccisi: decapitati e mutilati davanti alle madri, ai fratelli e alle sorelle. A quanto pare il drammatico fenomeno di caccia ai bambini in Mozambico sarebbe esploso dopo l’insurrezione jihadista del 2017: ora è Save the Children che denuncia la portata del dramma, dopo aver ascoltato i mostruosi racconti delle ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) in, la Jihad ha deciso di colpire il ventre giovane del Paese. Le vittime principali dei guerrieri jihadisti ora sono i: lo diventano appena sono ritenuti abbastanza grandi da poter imbracciare un fucile, e questo può voler dire avere meno di 10 anni. Nel caso inon vogliano diventare soldati jihadisti, l’alternativa è essere uccisi:, ai fratelli esorelle. A quanto pare il drammatico fenomeno di caccia aiinsarebbe esploso dopo l’insurrezione jihadista del 2017: ora ètheche denuncia la portata del dramma, dopo aver ascoltato i mostruosi racconti delle ...

