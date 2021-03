Mountain bike: raduno ad Andora per la Nazionale di XCO. “Ragazzi motivatissimi” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo ritiro della stagione per la Nazionale italiana di Mountain bike specializzata nella disciplina olimpica del cross country. Undici azzurri sono stati impegnati in quel di Andora sotto gli occhi attenti del commissario tecnico Mirko Celestino. Le parole dell’ex ciclista ai microfoni della Federciclismo: “Purtroppo in questo periodo dobbiamo stare molto attenti a non avere contatti con persone estere, persone che non fanno parte della nostra “bolla” della squadra Nazionale, limitando al massimo il rischio di contagio più che altro per non fare perdere agli atleti mesi di preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il ritiro è andato benissimo e i Ragazzi erano motivatissimi in vista degli appuntamenti Internazionali che arriveranno nelle prossime ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo ritiro della stagione per laitaliana dispecializzata nella disciplina olimpica del cross country. Undici azzurri sono stati impegnati in quel disotto gli occhi attenti del commissario tecnico Mirko Celestino. Le parole dell’ex ciclista ai microfoni della Federciclismo: “Purtroppo in questo periodo dobbiamo stare molto attenti a non avere contatti con persone estere, persone che non fanno parte della nostra “bolla” della squadra, limitando al massimo il rischio di contagio più che altro per non fare perdere agli atleti mesi di preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il ritiro è andato benissimo e ieranoin vista degli appuntamenti Internazionali che arriveranno nelle prossime ...

