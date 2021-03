Motomondiale, dal 26 marzo disponibile su DAZN (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tutto pronto per l’inizio del Motomondiale 2021. Se team e piloti stanno ultimando le operazioni per la partenza della stagione, DAZN DAZN è già pronta per trasmettere in quest’anno i weekend dedicati a MotoGP, Moto2 e Moto3 a partire da venerdì 26 marzo. Sono moltissimi i temi caldi di questo avvio di campionato: dalle condizioni dell’otto volte campione del mondo Marc Marquez, al debutto con la Yamaha M1 del team Petronas SRT di Valentino Rossi che sarà affiancato da Franco Morbidelli. Anche quest’anno DAZN schiera una squadra di commento stellare: saranno Niccolò Pavesi e Marco Melandri a raccontare la classe regina, mentre Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo catapulteranno gli appassionati nel mondo della Moto2 e Moto3. Comprensibilmente felice Marco Melandri per questa avventura: “Il mio primo anno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tutto pronto per l’inizio del2021. Se team e piloti stanno ultimando le operazioni per la partenza della stagione,è già pronta per trasmettere in quest’anno i weekend dedicati a MotoGP, Moto2 e Moto3 a partire da venerdì 26. Sono moltissimi i temi caldi di questo avvio di campionato: dalle condizioni dell’otto volte campione del mondo Marc Marquez, al debutto con la Yamaha M1 del team Petronas SRT di Valentino Rossi che sarà affiancato da Franco Morbidelli. Anche quest’annoschiera una squadra di commento stellare: saranno Niccolò Pavesi e Marco Melandri a raccontare la classe regina, mentre Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo catapulteranno gli appassionati nel mondo della Moto2 e Moto3. Comprensibilmente felice Marco Melandri per questa avventura: “Il mio primo anno ...

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale dal MotoGP, Aprilia stuzzica Dovizioso: Andrea salirà sulla RS - GP! Una moto che, stando alle dichiarazioni di Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori dal Qatar, sembra essere già competitiva . Aprilia RS - GP 2021, ecco l'arma di Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori 'Il ...

Moto Guzzi, una livrea speciale per il centenario ... una delle moto più vincenti della storia e dominatrice della classe 350 nel Motomondiale, con il record di 9 titoli iridati consecutivi (5 Piloti e 4 Costruttori) dal 1953 al 1957. Il verde è stato ...

