MotoGP, Marquez di nuovo in moto: l’otto volte campione gira a Montmelò (Di mercoledì 17 marzo 2021) Marc Marquez torna in pista a Barcellona. Il pilota del Repsol Honda sta continuando a valutare le sue condizioni fisiche in sella alla Honda RC213V-S sul circuito di Montmelò. l’otto volte campione del mondo giustifica i progressi dal punto di vista fisico girando con una vera e propria moto, dopo aver girato con la mini-moto vicino alla sua abitazione di Cervera. Le sue condizioni in vista dell’esordio mondiale a Losail il 28 marzo, tuttavia, sono ancora tutte da definire. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Marctorna in pista a Barcellona. Il pilota del Repsol Honda sta continuando a valutare le sue condizioni fisiche in sella alla Honda RC213V-S sul circuito didel mondo giustifica i progressi dal punto di vista fisicondo con una vera e propria, dopo averto con la mini-vicino alla sua abitazione di Cervera. Le sue condizioni in vista dell’esordio mondiale a Losail il 28 marzo, tuttavia, sono ancora tutte da definire. SportFace.

