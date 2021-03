MotoGP, Marc Marquez è il favorito per il Mondiale 2021? Può vincere anche senza essere al 100% (Di mercoledì 17 marzo 2021) Marc Marquez è il favorito per il Mondiale 2021 di MotoGP? Il quesito stuzzica l’interesse degli appassionati perché il ritorno dell’iberico in sella alla Honda è qualcosa in cui credere fortemente. Marc ci prova. Lo spagnolo infatti, dopo essersi testato su una mini-moto nel corso dell’ultimo weekend, ieri ha dato il via a qualcosa di più serio e significativo: sulla pista del Montmelò, infatti, ha girato con la RC213V-S, la replica stradale della sua RC213V da MotoGP. Tradotto: l’iberico ha grandi motivazioni e la voglia è quella di essere in sella alla moto nipponica già dal primo round iridato in programma a Losail (Qatar) il 28 marzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021)è ilper ildi? Il quesito stuzzica l’interesse degli appassionati perché il ritorno dell’iberico in sella alla Honda è qualcosa in cui credere fortemente.ci prova. Lo spagnolo infatti, dopo essersi testato su una mini-moto nel corso dell’ultimo weekend, ieri ha dato il via a qualcosa di più serio e significativo: sulla pista del Montmelò, infatti, ha girato con la RC213V-S, la replica stradale della sua RC213V da. Tradotto: l’iberico ha grandi motivazioni e la voglia è quella diin sella alla moto nipponica già dal primo round iridato in programma a Losail (Qatar) il 28 marzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

