'Morto per il troppo lavoro', la sentenza storica condanna la Sony al maxi - risarcimento (Di mercoledì 17 marzo 2021) Aveva fatto 80 ore di straordinario nei mesi precedenti alla sua morte e oggi, a distanza di tre anni dal decesso, la sentenza parla chiaro: 'È deceduto per il troppo lavoro'. La storia arriva dagl i ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Aveva fatto 80 ore di straordinario nei mesi precedenti alla sua morte e oggi, a distanza di tre anni dal decesso, laparla chiaro: 'È deceduto per il'. La storia arriva dagl i ...

Advertising

repubblica : ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino - matteorenzi : Oggi le autopsie hanno dimostrato che nessuno dei nostri connazionali deceduti è morto 'PER CAUSA' del vaccino, ma… - RobertoBurioni : Ricordatevi di una cosa: il primo paziente sul quale si è utilizzata la penicillina - Albert Alexander, un poliziot… - angelicapenny : RT @evbdwantstobeus: in tutto questo casino dell'4res una persona si è suicidata, garko quasi morto per l'incendio alla villa, morr4 quasi… - CBeppe83 : @Giandom84354994 Col covid sei morto di covid anche se avevi 10 patologie pregresse, col vaccino manco se eri Rambo… -