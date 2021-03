Morto il killer Ronald DeFeo. Stava scontando l’ergastolo per l’omicidio della sua famiglia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ronald DeFeo Jr. è Morto a 69 anni nel carcere di Sullivan, nello stato di New York. Stava scontando l’ergastolo per aver sterminato la sua famiglia nel 1974 all’età di 23 anni. La sua storia ha ispirato il romanzo horror del 1977 “The Amityville Horror. A True Story” da cui due anni dopo è stato tratto il film ” The Amityville Horror”, seguito da sette episodi e da un remake. Il caso di Ronald DeFeo Alle 6:30 del 13 novembre del 1974, Ronald DeFeo sterminò la sua famiglia. Uccise con un fucile Marlin calibro 35 i genitori e i quattro fratelli, che vennero ritrovati tutti a faccia in giù nel proprio letto, nella loro villa di Amityville a Long Island. Quella stessa villa venne ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)Jr. èa 69 anni nel carcere di Sullivan, nello stato di New York.per aver sterminato la suanel 1974 all’età di 23 anni. La sua storia ha ispirato il romanzo horror del 1977 “The Amityville Horror. A True Story” da cui due anni dopo è stato tratto il film ” The Amityville Horror”, seguito da sette episodi e da un remake. Il caso diAlle 6:30 del 13 novembre del 1974,sterminò la sua. Uccise con un fucile Marlin calibro 35 i genitori e i quattro fratelli, che vennero ritrovati tutti a faccia in giù nel proprio letto, nella loro villa di Amityville a Long Island. Quella stessa villa venne ...

