Morto di Covid il presidente della Tanzania: negazionista convinto, invitava i cittadini a curarsi con le erbe (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il presidente della Tanzania John Pombe Magufuli è Morto in un ospedale di Dar es Salaam. Ne ha dato notizia in televisione la vicepresiente Suluhu Samia Hassan oggi, mercoledì 17 marzo. Il leader 61enne sarebbe Morto per complicanze cardiache. Il negazionista d’Africa nei mesi scorsi aveva invitato i cittadini a curarsi con le erbe e a non vaccinarsi. Era soprannominato il bulldozer per il suo pugno duro su qualsiasi questione, era scomparso dalla scena pubblica da due settimane dando luogo a speculazioni sulla sua salute, confermate dal leader dell’opposizione Tundu Lissu. Il popolare capo del partito Chadema, candidato alla presidenza e vittima di un attentato nel 2017, ha scritto l’11 marzo su Twitter: “L’uomo che ha dichiarato la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 marzo 2021) IlJohn Pombe Magufuli èin un ospedale di Dar es Salaam. Ne ha dato notizia in televisione la vicepresiente Suluhu Samia Hassan oggi, mercoledì 17 marzo. Il leader 61enne sarebbeper complicanze cardiache. Ild’Africa nei mesi scorsi aveva invitato icon lee a non vaccinarsi. Era soprannominato il bulldozer per il suo pugno duro su qualsiasi questione, era scomparso dalla scena pubblica da due settimane dando luogo a speculazioni sulla sua salute, confermate dal leader dell’opposizione Tundu Lissu. Il popolare capo del partito Chadema, candidato alla presidenza e vittima di un attentato nel 2017, ha scritto l’11 marzo su Twitter: “L’uomo che ha dichiarato la ...

Advertising

ilfoglio_it : A Napoli “un anziano è stato colto da un malore' poco prima di ricevere il vaccino anti Covid. La notizia è stata r… - enricoruggeri : Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche or… - pietroraffa : È morto di Covid il Presidente della Tanzania, che negava fermamente il Covid - Candy__Cookie__ : RT @Iperbole_: La moglie dell'insegnante di Biella morto dopo il vaccino AstraZeneca (per cause NON legate ad esso): 'Farò la seconda dose… - FogliFabiana : RT @Iperbole_: La moglie dell'insegnante di Biella morto dopo il vaccino AstraZeneca (per cause NON legate ad esso): 'Farò la seconda dose… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Covid Parrucchiere di 56 anni trovato morto nella sua abitazione. Era positivo al Covid Stroncato da un malore, Montecosaro nelle Marche piange Massimo Cardelli . Il noto parrucchiere, positivo al Covid, era solo in casa quando si è sentito male. Inutili i soccorsi, ad ucciderlo un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Aveva 56 anni. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi,...

Decreto sostegno 2021, resta nodo cartelle esattoriali ... morto scialpinista 17 Marzo 2021 Uno scialpinista è morto in Valle d'Aosta travolto da una valanga ... Read More World Von der Leyen, Passaporto covid digitale in Ue: a chi spetta e a cosa serve 17 ...

Covid: è morto Bogarelli, il 're' dei diritti tv del calcio la Repubblica Perché Aifa ha sospeso l'uso di AstraZeneca La sospensione in Italia ha fatto seguito allo stop all'uso dello stesso siero in Germania e Francia lunedì 15 marzo, dopo che, su alcune persone alle quali era stato somministrato il vaccino AstraZen ...

Coronavirus, Handanovic positivo al Covid-19. Un caso anche alla Samp 22.55 - Shakhtar: un positivo alla vigilia della Roma - Caso di positività al Covid-19 in casa Shakhtar Donetsk, alla vigilia della gara contro.

Stroncato da un malore, Montecosaro nelle Marche piange Massimo Cardelli . Il noto parrucchiere, positivo al, era solo in casa quando si è sentito male. Inutili i soccorsi, ad ucciderlo un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Aveva 56 anni. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi,......scialpinista 17 Marzo 2021 Uno scialpinista èin Valle d'Aosta travolto da una valanga ... Read More World Von der Leyen, Passaportodigitale in Ue: a chi spetta e a cosa serve 17 ...La sospensione in Italia ha fatto seguito allo stop all'uso dello stesso siero in Germania e Francia lunedì 15 marzo, dopo che, su alcune persone alle quali era stato somministrato il vaccino AstraZen ...22.55 - Shakhtar: un positivo alla vigilia della Roma - Caso di positività al Covid-19 in casa Shakhtar Donetsk, alla vigilia della gara contro.