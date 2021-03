Morti “con” e “senza” il vaccino | i dati che il Ministero dovrebbe fornire per fugare le paure su AstraZeneca

Leggi su tpi

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La vaccinazione di massa, e in tempi relativamente brevi, pone un problema di fondo: quello di giustificare agli occhi dell’opinione pubblica l’inevitabile fenomeno dei“con” il, che sono cosa diversa dai suoi “effetti collaterali”. E questo vale per qualsiasi. I“con” ilsono coloro che sarebbero deceduti per una qualsiasi causa di morte, anche se non si fossero vaccinati. Per capire meglio il problema con un esempio, si consideri che in periodi no-Covid iin Italia per qualsiasi causa sono circa 1.700 al giorno (600mila all’anno). Orbene, se per assurdo tutta la popolazione italiana si vaccinasse alle ore 00:00 del giorno x, in quella stessa giornata, anche se ilfosse perfettamente innocuo, si verificherebbero ...