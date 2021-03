Mortensen: “Per il ruolo in Green Book ho conosciuto i Vallelonga” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha esordito sul grande schermo nel 1985 con il film “Witness – Il testimone” e ha all’attivo più di 50 film e 18 nomination nei principali festival internazionali. Questi sono solo alcuni dei numeri della carriera di Viggo Mortensen, che nonostante i grandi successi, all’età di 60 anni è riuscito ancora una volta a mettersi alla prova in un ruolo non semplice. Nel 2018, infatti, l’attore ha interpretato l’italo-americano Tony Vallelonga (Viggo Mortensen) nel film “Green Book”. Il film racconta la storia vera dell’amicizia tra Tony e il musicista afroamericano Don Shirley (Mahershala Ali) nell’America degli anni Sessanta. Sarà trasmesso stasera in TV in prima serata su Rai 1 alle 21,25. Il film ha riscosso un grandissimo successo, aggiudicandosi tre premi Oscar nel 2019, tra cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha esordito sul grande schermo nel 1985 con il film “Witness – Il testimone” e ha all’attivo più di 50 film e 18 nomination nei principali festival internazionali. Questi sono solo alcuni dei numeri della carriera di Viggo, che nonostante i grandi successi, all’età di 60 anni è riuscito ancora una volta a mettersi alla prova in unnon semplice. Nel 2018, infatti, l’attore ha interpretato l’italo-americano Tony(Viggo) nel film “”. Il film racconta la storia vera dell’amicizia tra Tony e il musicista afroamericano Don Shirley (Mahershala Ali) nell’America degli anni Sessanta. Sarà trasmesso stasera in TV in prima serata su Rai 1 alle 21,25. Il film ha riscosso un grandissimo successo, aggiudicandosi tre premi Oscar nel 2019, tra cui ...

Advertising

giulio_galli : RT @Corriere: «Green Book» in tv: i 20 kg in più di Viggo Mortensen, lo scivolone per la parola «n...» e altri 8 segreti - Corriere : «Green Book» in tv: i 20 kg in più di Viggo Mortensen, lo scivolone per la parola «n...» e altri 8 segreti - TuttoQuaNews : RT @Corriere: «Green Book» in tv: i 20 kg in più di Viggo Mortensen, lo scivolone per la parola «n...... - Corriere : «Green Book» in tv: i 20 kg in più di Viggo Mortensen, lo scivolone per la parola «n...... - moviestruckers : #ViggoMortensen, #ColinFarrell e #JoelEdgerton per il nuovo film di #RonHoward -