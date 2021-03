Mortal Kombat il film meno violento del gioco? 'Rispetto alla serie il nostro film è come Bambi' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il film di Mortal Kombat è stato annunciato con un trailer violento: in una scena ad esempio, Sub-Zero affetta il braccio di un avversario con una spada, congela gli schizzi di sangue in un pugnale e usa quell'arma per pugnalare il suo nemico. Ma in un'intervista di questa settimana, il produttore Todd Garner ha detto che la violenza del film non è così esagerata come nella serie di giochi classici. "Rispetto al gioco, siamo come Bambi", dice Garner. "Siamo come un film di classe G (ovvero, per tutti) Rispetto al gioco. Il gioco è semplicemente incredibilmente in ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ildiè stato annunciato con un trailer: in una scena ad esempio, Sub-Zero affetta il braccio di un avversario con una spada, congela gli schizzi di sangue in un pugnale e usa quell'arma per pugnalare il suo nemico. Ma in un'intervista di questa settimana, il produttore Todd Garner ha detto che la violenza delnon è così esageratanelladi giochi classici. "al, siamo", dice Garner. "Siamoundi classe G (ovvero, per tutti)al. Ilè semplicemente incredibilmente in ...

