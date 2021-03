Morimoto, incidente e omissione di soccorso: l’ex Catania arrestato in Paraguay. I dettagli (Di mercoledì 17 marzo 2021) Guai per Takayuki Morimoto.L'ex attaccante del Catania, oggi in forza al Luqueño, squadra che milita nella prima divisione in Paraguay, è stato arrestato a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta la sua auto ed un motociclista. Il calciatore - che ha vestito la maglia rossazzurra dal 2006 al 2013 - dopo aver investito un uomo, non ha prestato soccorso. Ed una volta fermato dalla polizia è risultato positivo all'alcoltest con un tasso di 0.41 mg.Secondo quanto riportato da alcuni media, dopo lo scontro fortunatamente non vi sono state vittime, ma solo danni al Suv dello stesso Morimoto, completamente distrutto sul lato destro del passeggero, segno del forte impatto. Adesso le autorità paraguaiane si pronunceranno su quanto avvenuto, ma la sua avventura ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021) Guai per Takayuki.L'ex attaccante del, oggi in forza al Luqueño, squadra che milita nella prima divisione in, è statoa seguito di unstradale che ha visto coinvolta la sua auto ed un motociclista. Il calciatore - che ha vestito la maglia rossazzurra dal 2006 al 2013 - dopo aver investito un uomo, non ha prestato. Ed una volta fermato dalla polizia è risultato positivo all'alcoltest con un tasso di 0.41 mg.Secondo quanto riportato da alcuni media, dopo lo scontro fortunatamente non vi sono state vittime, ma solo danni al Suv dello stesso, completamente distrutto sul lato destro del passeggero, segno del forte impatto. Adesso le autorità paraguaiane si pronunceranno su quanto avvenuto, ma la sua avventura ...

