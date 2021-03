Morimoto, arrestato in Paraguay l’ex calciatore del Catania: i motivi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Takayuki Morimoto, ex attaccante dei siciliani è finito nei guai dopo un incidente stradale tra la sua auto e una moto Takayuki Morimoto ai tempi del Catania (Getty Images)Guai per il calciatore giapponese ex Catania Takayuki Morimoto. L’attaccante oggi in forza al Luqueno nella massima sere paraguaiana è accusato di omissione di soccorso dopo un incidente stradale che l’ha visto coinvolto. Con la sua auto si è scontrato con un motociclista al quale non avrebbe prestato soccorso. Quando è stata chiamata la polizia e gli agenti sono arrivati sul luogo dell’incidente, il calciatore è risultato positivo all’alcol test. Il suo tasso era di 0,41 mg. Per il 33enne un periodo decisamente negativo. La sua carriera negli ultimi anni (sulla via del tramonto ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Takayuki, ex attaccante dei siciliani è finito nei guai dopo un incidente stradale tra la sua auto e una moto Takayukiai tempi del(Getty Images)Guai per ilgiapponese exTakayuki. L’attaccante oggi in forza al Luqueno nella massima sere paraguaiana è accusato di omissione di soccorso dopo un incidente stradale che l’ha visto coinvolto. Con la sua auto si è scontrato con un motociclista al quale non avrebbe prestato soccorso. Quando è stata chiamata la polizia e gli agenti sono arrivati sul luogo dell’incidente, ilè risultato positivo all’alcol test. Il suo tasso era di 0,41 mg. Per il 33enne un periodo decisamente negativo. La sua carriera negli ultimi anni (sulla via del tramonto ...

