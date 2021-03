Monti Lattari, Cnsas porta in salvo tre escursionisti (VIDEO) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCetara (Sa) – Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto martedì sera per mettere in salvo persone disperse in zona Monte dell’Arena, nel comprensorio dei Monti Lattari. L’intervento è andato a buon fine. Il Cnsas fa sapere: “Si trattava di tre escursionisti che avevano intrapreso il sentiero che dal Monte Avvocata arriva a Cetara. Ad un certo punto si sono ritrovati in una zona impervia, impossibilitati a proseguire. Hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che li ha indirizzati verso un capanno di fortuna, dove hanno potuto attendere i soccorsi al riparo. I giovani sono stati raggiunti dalle squadre di terra del Cnsas che hanno constatato l’assenza di problemi sanitari. Sono stati quindi rifocillati e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCetara (Sa) – Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto martedì sera per mettere inpersone disperse in zona Monte dell’Arena, nel comprensorio dei. L’intervento è andato a buon fine. Ilfa sapere: “Si trattava di treche avevano intrapreso il sentiero che dal Monte Avvocata arriva a Cetara. Ad un certo punto si sono ritrovati in una zona impervia, impossibilitati a proseguire. Hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che li ha indirizzati verso un capanno di fortuna, dove hanno potuto attendere i soccorsi al riparo. I giovani sono stati raggiunti dalle squadre di terra delche hanno constatato l’assenza di problemi sanitari. Sono stati quindi rifocillati e ...

